Schweizer Bissegger gewinnt Zeitfahren bei Paris-Nizza

Der 22-Jährige vom Team EF Education-Nippo gewann am Dienstag (09.03.2021) das 14,4 Kilometer lange Einzelzeitfahren in Gien in 17:34 Minuten und übernahm das Gelbe Trikot.

Schachmann rückt vor

Vorjahressieger Maximilian Schachmann hat sich bei der Traditions-Radrundfahrt in eine ordentliche Position gebracht. Der Berliner belegte in 17:56 Minuten den 13. Platz und war damit nur 22 Sekunden langsamer als Bissegger. Von den Anwärtern auf den Gesamtsieg hinterließ der Tour-de-France-Zweite Primoz Roglic aus Slowenien auf der dritten Etappe mit nur sechs Sekunden Rückstand als Dritter den besten Eindruck.

Es wird bergig

Am Mittwoch dürfte es einige Veränderungen im Gesamtklassement geben, wenn auf der vierten Etappe über 187,6 Kilometer von Chalon-sur-Saone nach Chiroubles sechs Anstiege der zweiten und einer der ersten Kategorie warten.

sid/dpa | Stand: 09.03.2021, 16:00