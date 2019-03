Chemie-Gigant sichert Zukunft von Froome und Thomas

Wie die Medienunternehmen Sky und 21st Century Fox am Dienstag (19.03.19) mitteilten, wird der Chemie-Branchenriese Ineos das derzeitige Team ab dem 1. Mai in vollem Umfang finanzieren und alle bestehenden Verpflichtungen gegenüber Fahrern, Mitarbeitern und Partnern einhalten.

"Gut für Fitness und Gesundheit"

Die offizielle Präsentation des Team Ineos wird während der Tour de Yorkshire, die am 2. Mai im englischen Doncaster beginnt, stattfinden. "Radfahren ist eine großartige Ausdauersportart, die weltweit immer beliebter wird. Gleichermaßen wird der Radsport als gut für Fitness und Gesundheit angesehen", sagte der Ineos-Vorsitzende Sir Jim Ratcliffe.

Ineos, das auch in Deutschland (unter anderem in Köln und Frankfurt) große Werke betreibt, ist im Sportsponsoring zuletzt als Geldgeber des Segelprojekts von Olympiasieger Ben Ainslee für den nächsten America's Cup in Erscheinung getreten. Hierfür sollen rund 125 Millionen Euro fließen.

Drei Tour-Sieger aus Großbritannien

Sky, bisheriger Sponsor und Besitzer des Teams, hatte im Dezember seinen Ausstieg zum Saisonende angekündigt. Seit dem Beginn des Engagements 2010 hat das Team drei britische Fahrer zum Tour-Triumph geführt: Bradley Wiggins (2012), Froome (2013, 2015, 2016, 2017) und zuletzt Thomas (2018).

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Dienstag, 19.03.19, 22.50 Uhr

Stand: 19.03.2019, 16:59