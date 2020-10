Giro d'Italia – neue Herausforderungen im Herbst

Gewöhnlich bangt man im Mai um den Giro, wenn die Kletteretappen durch die Dolomiten anstehen. Ist der Schnee des vergangenen Winters schon getaut? Sind die Passstraßen befahrbar? Durch die Verlagerung eines Großteils der Radsportsaison in den Herbst drohen der am Samstag (03.10.2020) beginnenden Italien-Rundfahrt ganz andere Szenarien. Kommt der Schnee schon?, heißt es jetzt. Für die Königsetappe am 22. Oktober, die hoch zum Stilfser Joch gehen soll, haben die Organisatoren des 3.497 km langen Rennens deshalb bereits einen Plan B in petto. Ist der Stelvio (2.758 m ) nicht passierbar, geht es über den Mortirolo, den kleineren (1.852 m ), aber kaum weniger spektakulären Pass.

Neuer Startort, am dritten Tag hoch zum Ätna

Das wäre eine von vielen Änderungen dieses Giro. Ursprünglich sollte er in Ungarn beginnen. Doch die Pandemie machte einen Start dort unmöglich. Neben dem Termin wurde auch der Startort verändert: Sizilien. Ein Einzelzeitfahren von der normannischen Kathedrale in Monreale hinunter zum neoklassizistischen Teatro Politeama im Herzen Palermos eröffnet den Giro. Nach einer Fahrt die Südküste entlang, Afrika fast im Blick und damit auch ganz nah an den Dramen der Mittelmeerüberquerungen der Geflüchteten, geht es am Montag hinauf zum Vulkan Ätna. Am dritten Tag schon der erste richtige Berg - ein Zeichen für die Härte des Parcours.

Keine Zuschauer bei erster Bergankunft

Der Giro befindet sich hier in Dauerkonkurrenz mit der Tour. War die schon hart - die gerade zu Ende gegangene Frankreichrundfahrt galt vielen Profis als die anstrengendste seit Jahren - dann muss der Giro noch einen draufsetzen. Fahrt hoch zum Vulkan also, allerdings, wie die Behörden der am Fuße des Bergs gelegenen Stadt Catania verfügten: ganz ohne Zuschauer. Die Pandemiezahlen in Italien sind niedriger als in Frankreich, aber die Behörden wollen das Risiko eng stehender Fans und dichter Atemwolken an den Kehren offensichtlich gar nicht erst eingehen.