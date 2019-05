In der Weltspitze

Die Ankunft in der Weltspitze ist das Ergebnis einer kontinuierlichen Aufbauarbeit seines Teams Bora-hansgrohe, für das Ackermann seit 2017 Radrennen bestreitet. Ackermann ist neben seinen beiden Teamkollegen Maximilian Schachmann und Emanunell Buchmann sowie dem Kölner Nils Politt vom Team Katusha-Alpecin Teil des GenerationenwechseIs, der sich im deutschen Radsport gerade vollzieht.

In der vergangenen Saison schon gelangen Ackermann sechs Siege bei World-Tour-Rennen. Zudem sicherte er sich den deutschen Meistertitel gegen die alte Sprinter-Garde um André Greipel und Marcel Kittel.

Der neue deutsche Meister: Pascal Ackermann

Fünf Euro von Oma und Opa

Ackermann stammt aus dem kleinen Ort Minfeld in Rheinland-Pfalz. Dort haben sie sogar schon eine Straße nach ihm benannt. Seine ersten Rennen bestritt Ackermann im Alter von sechs Jahren für den RV Edelweiß Kandel und wurde deutscher Schülermeister. Zwischen 2004 und 2010 gewann er als Schüler, in der Jugend und bei den Junioren 193 Rennen und besserte damit sein Taschengeld erheblich auf. "Von Oma und Opa gab es für jeden Sieg fünf Euro. Dazu kamen Prämien und Preisgeld bei den Rennen. Und das hat sich dann summiert" , hat er vor dem Giro d'Italia dem Kölner Stadt Anzeiger erzählt.

Inzwischen bekommt er längst regelmäßig Geld für das Radfahren. Und mit jedem weiteren Sieg beim Giro dürfte Ackermanns Marktwert weiter steigen. Ralph Denk, der Teammanager von Bora-hansgrohe, ist sicher, dass Ackermann auch inZukunft weiter für Furore sorgen wird: "In den nächsten ein bis zwei Jahren werden wir Pascal auch als Etappensieger bei der Tour de France erleben."

Positives Naturell

Der Teammanager hat den Druck auf den jungen deutschen Sprinter kontinuierlich erhöht. Bora-hansgrohe gehört inzwischen zu den Topteams der Branche, nicht nur weil es den dreimaligen Weltmeister Peter Sagan in seinen Reihen hat. Dass Ackermann beim Giro die Rolle des Anführers übernehmen durfte war keine Selbstverständlichkeit. Dafür musste der Ire Sam Bennett daheim bleiben, der im vergangenen Jahr in Italien drei Etappen gewann.

Peter Sagan (Mitte) beim Radklassiker Paris-Roubaix

Ackermann hat dem Erwartungsdruck standgehalten. Was wohl auch mit seinem grundsätzlichen positivem Naturell zu tun hat. "Ich glaube, ich bin glücklich, weil ich meinen Traum als Radsportler lebe" , sagte er nach seinem ersten Etappensieg beim Giro. "Es gibt so viele Typen, die niemals lächeln, aber ich will auch für die ein Beispiel sein."

Harte dritte Woche in den Bergen

Die gute Laune wird er in den kommenden Tagen brauchen, nicht nur wegen der Folgen des Sturzes am Dienstag. Auch beim Blick ins Roadbook braucht es als Sprinter von nun an ein heiteres Gemüt. Der Giro d'Italia erreicht ab Donnerstag die Berge, wo sich die Favoriten um den Gesamsieg streiten werden. Kein Terrain für einen 1,80 Meter großen 77 Kilogramm schweren Sprintspezialisten.

Für die ist nur noch die 18. Etappe reserviert. Es ist die nächste neue Erfahrung für Ackermann. "Ich bin bisher maximal acht oder neun Tage am Stück im Rennen gefahren" , sagt er. "Die Berge kommen in der dritten Woche und ich denke, dass das extrem hart sein wird. Aber ich freue mich trotzdem darauf, weil es eine neue Herausforderung für mich sein wird."

Ackermann will bis Verona kämpfen

Das Trikot des besten Sprinters werde sicher eine große Motivation sein, sich auf die Strapazen der dritten Giro-Woche einzulassen, glaubt Ackermann. Doch die Frage am Mittwochmorgen war auch, ob er es am Abend noch würde tragen können. Denn wegen des Sturzes konnte er am Dienstag keine weiteren Punkte dazu gewinnen. Der Franzose Arnaud Démare rückte mit seinem Etappensieg in der Wertung bis auf einen Punkt heran.

Aber Ackermann ist gewillt, bis Verona zu kämpfen. Dort endet der Giro d'Italia am 2. Juni. Und bis dahin soll das Lächeln dann zurück sein. Am liebsten auch auf dem Podium.

Stand: 22.05.2019, 10:44