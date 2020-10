Weniger als eine Sekunde nach fast 3.500 km. Enger geht es kaum, spannender auch nicht. Und so einfach zu verfolgen wie das am Sonntag (25.10.2020) war ein abschließendes Zeitfahren einer Grand Tour auch noch nie. Keine virtuellen Zeitabstände müssen eingeblendet werden, kein Rechnen ist nötig. "Wer das Zeitfahren gewinnt, gewinnt den ganzen Giro, so einfach ist das" , stimmte Matteo Tossato, sportlicher Leiter von Geoghegan Hart, auf die 15 Kilometer am Sonntag ein.

Generationswechsel vollzogen

Der Giro ist auch revolutionär, weil sich endgültig die Jugend durchsetzte. Wurde die Tour de France erst am vorletzten Tag durch ein geradezu überirdisches Zeitfahren des damals noch 21-jährigen Tadej Pogacar entschieden, so dominierten den Giro die Jungen von Beginn an. Zuerst schlüpfte Filippo Ganna, 25 Jahre jung, ins Rosa Trikot. Ihn löste Joao Almeida (22) ab. 15 Tage trug der Grandtour-Debütant Rosa. Die letzte Woche stand dann im Zeichen von Hindley (24) und Geoghegan Hart (25). Diese beiden, Hindley für das deutsche Team Sunweb, Geoghegan Hart als neuer Stern bei Ineos Grenadiers, fochten die Königsetappe am Stilfser Joch unter sich aus. Zwar schlüpfte an jenem Tag noch Wilco Kelderman - mit 29 Jahren im Vergleich schon ein Oldie - ins Rosa Trikot. Der Teamkollege und eigentliche Kapitän von Hindley verdankte das aber nur seinem Vorsprung aus den früheren Etappen. Am Berg zeigten ihm die Youngster bereits das Hinterrad. Den Bergsprint entschied dann Hindley.

Am Samstag revanchierte sich der Brite, gewann seinerseits den Bergsprint in Sestriere. Kelderman, der Oldie in Rosa, konnte erneut nicht mithalten. Damit erwies sich im Nachhinein die von vielen kritisierte Entscheidung von Sunweb, Hindley am Stilfser Joch nicht an die Seite seines strauchelnden Kapitäns zurückzubeordern, als richtig. Hätte Hindley sich nicht an Geoghegan Harts Fersen geheftet, wäre der Ineos-Profi jetzt in Rosa.

86 Hunderstel Unterschied vor dem Zeitfahren

So aber muss der für das Zeitfahren leicht favorisierte Brite auf den finalen Kampf gegen die Uhr hoffen. Nur 86 Hundertstel Sekunden trennen die beiden. Die Bruchteile stammen von den Messungen der beiden vorherigen Zeitfahren des Giro. 86 Hundertstel - die kann man schon beim falschen Passieren einer Straßenbahnschiene auf den Straßen Mailands verlieren. Der Kampf gegen die Uhr verspricht Hochspannung.

" Es ist doch schön, dass diese letzten 15 Kilometer in Mailand den Giro entscheiden. Ich weiß, ich werde da das Zeitfahren meines Lebens fahren ", blickte Hindley auf das erneute Duell mit Geoghegan Hart hinaus. Der Australier, der den gesamten Giro über sehr entspannt wirkte, schien sich richtig darauf zu freuen. Er machte gar nicht den Eindruck, als laste ein Druck auf ihm.

Revolution der Rad-Proletarier