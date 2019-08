Audio: Hoeneß begründet seinen Rückzug beim FC Bayern

Sportschau. . 00:43 Min. . ARD. Von Erich Wartusch (BR).

Uli Hoeneß erklärt seinen Rückzug als Aufsichtsratsvorsitzender und Präsident des FC Bayern München in einer Pressekonferenz. Er hinterlasse den Verein in sportlicher und in finanzieller Hinsicht in einem "super Zustand", so Hoeneß. | audio