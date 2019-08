Im Vergleich zur Tour de France fällt bei der Deutschland Tour alles etwas kleiner aus. Die Strecke ist kürzer, es sind weniger Fahrer am Start, auch das Regelwerk ist deutlich überschaubarer. Und die Zuschauer müssen sich an neue Farben gewöhnen: Das Trikot des Gesamtführenden ist nicht gelb wie bei der Tour de France, sondern rot. Für die Gesamtwertung werden die Zeiten der vier Etappen zusammengefasst und Bonussekunden abgezogen oder Zeitstrafen hinzugerechnet.

Gesamtsieg ist Sekundensache

Insbesondere den Bonussekunden kommt eine entscheidende Rolle zu. Denn bei der Deutschland Tour fehlen die langen Anstiege, die bei der Tour de France für große Zeitabstände im Peloton sorgen - die Entscheidung über den Gesamtsieg bei der Deutschland Tour wird letztlich eine Sekundensache.

Die ersten drei Fahrer jeder Etappe erhalten zehn, sechs und vier Sekunden Zeitgutschrift. Zudem gibt es auf jeder Etappe kurz vor dem Ziel eine Bonuswertung mit drei, zwei und einer Sekunde Zeitbonifikation.

Grün für den besten Sprinter

Eine vertraute Farbe hat das Trikot des besten Sprinters - wie bei der Tour de France ist es auch bei der Deutschland Tour grün. Sprintpunkte gibt es jeweils im Ziel und bei den zwei Zwischensprints pro Etappe. Bei den Zwischensprints sind es fünf, drei und ein Punkt für die ersten drei Fahrer, im Ziel 15, zwölf, neun, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und ein Punkt für die ersten zehn Fahrer.

Berge ohne Kategorien

Auch bei der Deutschland Tour gibt es eine Bergwertung - es entfällt aber die Einteilung in verschiedene Schwierigkeitsgrade, den sogenannten Kategorien. Für jeden der neun Anstiege bei der Deutschland Tour gibt es drei, zwei und einen Punkt für die ersten drei Fahrer.

Der Führende der Bergwertung trägt das Blaue Trikot. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Bergwertungen und danach die Platzierung im Gesamtklassement.

Bester Nachwuchsprofi fährt in Weiß

Um das Weiße Trikot fahren Jungprofis, die nach dem 1. Januar 1994 geboren sind, also nicht älter als 25 Jahre sind. In Weiß fährt der im Gesamtklassement am weitesten vorne platzierte Nachwuchsfahrer.

Mannschaftswertung und kämpferischster Fahrer

In die Mannschaftswertung fließen täglich die Zeiten der drei besten Fahrer eines Teams ein. Sie werden pro Etappe zusammengerechnet und ergeben so das Mannschaftsklassement.

Daneben gibt es wie bei der Tour de France auch täglich einen kämpferischsten Fahrer. Damit kürt eine Jury Fahrer, die sich durch besondere Angriffslust oder mit ihrem Sportsgeist hervortun. Mit der Ehrung verbunden ist ein tägliches Preisgeld von 500 Euro.

70.000 Euro Preisgeld

Insgesamt werden bei der Deutschland Tour knapp 70.000 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet. Der Gesamtsieger erhält 7.230 Euro. 3.615 Euro gibt es für einen Etappensieg, jeweils 3.000 Euro für die Gewinner der Sprint-, Berg- oder Mannschaftswertung.

Ein Zeitlimit für alle Etappen

Bei der Tour de France ist die Berechnung des jeweiligen Zeitlimits ein kompliziertes Unterfangen und richtet sich nach Etappenschwierigkeit und Durchschnittsgeschwindigkeit. Bei der Deutschland Tour ist es vergleichsweise einfach geregelt. Wer auf einer Etappe die jeweilige Siegerzeit um zwölf Prozent oder mehr überschreitet, wird nicht mehr im Ergebnis berücksichtigt.

Dieser Livestream ist ab dem 29.08.2019 16.05 Uhr abrufbar















Livestream - die 1. Etappe der Deutschland-Tour. Sportschau. . 01:45:00 Std. . Verfügbar bis 29.08.2019. Das Erste.

Klare Vorgaben für die Räder

Welche Räder generell bei Straßenrennen zugelassen sind, richtet sich nach den Vorgaben des Weltradsportverbandes UCI . So müssen Räder grundsätzlich so konstruiert sein, dass sie auch im Handel verkauft und von jedem Radsportler genutzt werden könnten.

Technische Neuerungen und Prototypen dürfen nach vorheriger Genehmigung durch die UCI zwar auch eingesetzt werden, aber sie müssen sich in der Endphase der Entwicklung befinden und spätestens zwölf Monate nach ihrem ersten Renneinsatz auch im Handel erhältlich sein.

Auch die Form des Rahmens ist im Regelwerk festgelegt. Ebenso gelten für die Maße klar begrenzte Spielräume. Eine Einschränkung gibt es auch beim Gewicht: Eine Rennmaschine darf inklusive des fest verbauten Zubehörs wie Flaschenhalter nicht weniger als 6,8 Kilogramm wiegen.

Helmpflicht für die Sicherheit

Seit 2004 gilt im Radsport eine Helmpflicht. Die UCI führte die Pflicht als Reaktion auf den tödlichen Unfall des kasachischen Fahrers Andrei Kivilev ein. Kivilev war 2003 beim Klassiker Paris - Nizza schwer auf den Kopf gestürzt und später seinen Verletzungen erlegen.

Stand: 27.08.2019, 10:39