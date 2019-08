Der 25 Jahre alte Südpfälzer gewann am Donnerstag (29.08.2019) die erste Etappe von Hannover nach Halberstadt und holte damit seinen ersten Sieg bei dem Rennen.

Auf der flachen Zielgeraden im Harz war Ackermann nach 169 Kilometern mit seiner enorm hohen Endgeschwindigkeit nicht zu schlagen und setzte sich vor dem Norweger Alexander Kristoff und dem Italiener Simone Consonni durch. "Das war ein verdammt harter Sprint. Mein Team hat einen geilen Job gemacht. Das lief alles perfekt" , sagte Ackermann ins ARD-Mikrofon, der sich nach dem Sieg bei seinen Kollegen Emanuel Buchmann und Co. bedankte.

Der Heimsieg hatte für den Blondschopf eine besondere Note: "Für Deutschland war das eine Mega-Stimmung. Das war noch einmal mehr als im letzten Jahr. Jetzt haben wir das Ziel erreicht und gucken Tag für Tag. Der Druck ist nun weg, jetzt können wir Spaß haben."

Ausreißer rechtzeitig gestellt

Los ging es am frühen Nachmittag in Hannover. Nach fast zehn Jahren Pause löst die Deutschland-Tour, die 2018 wieder ins Programm genommen wurde, große Freude bei den Sportlern aus. Nach schweren Gewittern und Schauern am Vormittag wurde das Wetter pünktlich zum Start besser.

Eine vierköpfige Gruppe mit den beiden Deutschen Joshua Huppertz und Nikodemus Holler setzte sich ab. Doch nach harter Tempoarbeit des Feldes um Bora-hansgrohe wurde sechs Kilometer vor dem Ziel auch der letzte Ausreißer gestellt. Es kam zur Entscheidung auf dem letzten Kilometer, die von den Sprinter-Teams eifrig vorbereitet wurde.

Am Freitag (12.05 Uhr) geht es mit der zweiten Etappe von Marburg nach Göttingen weiter, die 202 Kilometer sind das längste Teilstück der diesjährigen Rundfahrt. Da die Etappe im Vergleich zur zweiten Tour-Hälfte erneut relativ flach angelegt ist, könnte es für Sprinter Ackermann eine weitere Chance auf einen Tagessieg geben.

Stand: 29.08.2019, 17:17