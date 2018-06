Deutsche Radsportfans können sich auf ein hochkarätiges Teilnehmerfeld der in diesem Jahr neu aufgelegten Deutschland Tour freuen. Wie die Veranstalter am Dienstag (19.06.2018) mitteilten, werden elf Rennställe aus der Radsport-Beletage WorldTour, darunter die deutschen Top-Teams Bora-hansgrohe und Sunweb, an der viertägigen Rundfahrt teilnehmen.

Neben diesen beiden Teams werden auch Katusha Alpecin, Quick-Step Floors, AG2R La Mondiale, Lotto Soudal, Movistar Team, Bahrain-Merida, BMC Racing Team, Team Dimension Data und Team Sky an der Deutschland Tour teilnehmen.