Neuauflage der Deutschland Tour live bei ARD und ZDF

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: „Die Deutschland Tour ist zurück und insbesondere regional in ihrer ersten neuen Saison ein herausragendes Ereignis! Deshalb haben wir beschlossen, alle Etappen der Neuauflage gemeinsam mit dem ZDF und unseren Dritten Programmen zu übertragen. Ich bin gespannt, wie das Zuschauerinteresse an den Strecken, aber auch vor den Bildschirmen sein wird.“

ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: „Wir freuen uns, dass der Radsport in Deutschland mit der Tour wieder ein echtes Aushängeschild erhält - und damit zurückkehrt auf die sportliche Agenda. Ein Neuanfang ist gemacht, den wir engagiert, aber auch kritisch begleiten werden“.

Von Bonn nach Stuttgart

Die Deutschland Tour 2018 startet in Koblenz und verläuft über Bonn, Trier, Merzig und Lorsch bis zur Zielankunft in Stuttgart – und führt durch fünf Bundesländer. Der abwechslungsreiche Etappenverlauf über insgesamt 748 Kilometer sorgt für ausgeglichene Chancen sowohl für Top-Sprinter wie Marcel Kittel und André Greipel als auch für Klassikerspezialisten wie John Degenkolb. Spannung ist also bis zum Schlusstag garantiert.

Die ersten beiden Etappen von Koblenz nach Bonn und von Bonn nach Trier stehen am Donnerstag, 23. und Freitag, 24. August 2018, jeweils von 14:00 – 16:00 Uhr live auf dem Programm von SWR, WDR, HR und SR. Die dritte Etappe von Trier ins saarländische Merzig überträgt das ZDF am Samstag, 25. August 2018, live. Die Schluss-Etappe vom hessischen Lorsch bis zum Ziel in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart können die Radsport-Fans am Sonntagnachmittag, 26. August 2018, im Ersten verfolgen. Die Federführung innerhalb der ARD liegt beim Saarländischen Rundfunk.