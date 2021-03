Romain Bardet - Alter Leader im Jungspund-Team

Beim ganz großen Kampf der Tour de France-Sieger bei der vierten Etappe von Tirreno Adriatico war Romain Bardet nur Zuschauer - immerhin aber privilegierter Zuschauer. Der Franzose fuhr am Aufstieg zur Skistation Prato di Tivo ganz vorn im Favoritenfeld, als zuerst der Toursieger von 2019, Egan Bernal, und dann der Sieger von 2018 Geraint Thomas ihre Attacken starteten. Und er war dabei, als die beiden zurückgeholt wurden.

Von Tadej Pogacar, 22 Jahre alt und im letzten Jahr in Frankreich der Sieger, sah der acht Jahre ältere Franzose wenig später aber nur das immer kleiner werdende Hinterrad, das schließlich ganz aus seinem Sichtfeld verschwand. Pogacar dominiert die Fernfahrt zwischen den Meeren. Bardet konnte sich immerhin darüber freuen, mit konservativer Fahrweise wieder in Sichtkontakt von Bernal und Thomas gekommen zu sein.

"Ich hatte einen guten Start meines Rennprogramms hier in Italien. In mein neues Team habe ich mich richtig gut eingelebt, es ist ein guter neuer Anfang für mich", sagte er der Sportschau.

Neue Reize im neuen Team

Mehr als eine Dekade verbrachte Bardet bei AG2R, erst bei dessen Nachwuchsteam Chambery CF, später neun Saisons beim Profirennstall. Das hat ihn geprägt. Sehr viele Unterschiede zum neuen Team sieht er aber nicht. Das Auffälligste: "Ich muss jetzt viel englisch sprechen statt französisch und manchmal auch deutsch", sagt er lachend.

Einer seiner neuen Teamkollegen ist Nico Denz. Denz war fünf Jahre lang Helfer von Bardet bei AG2R. Vor einem Jahr wechselte auch er zu DSM.

Große Veränderungen in der Herangehensweise des Teams hat er mit Bardets Ankunft nicht festgestellt. "Wir hatten auch im vergangenen Jahr starke Kapitäne. Es ist jetzt einfach ein anderer Name, der vorne steht. Aber an unserer Fahrweise und den Abläufen ändert sich nichts", sagt er.

Starke Vorstellung beim Giro im Vorjahr

Nikias Arndt, seit vielen Jahren road captain bei DSM, also der verlängerte Arm der sportlichen Leitung im Peloton, sieht dies ähnlich. "Vom Plan her, vom Aufbau ist es so, wie es mit unseren anderen Leadern vorher auch war", sagt er der Sportschau.

Auch in der jüngeren Vergangenheit gab es schon Erfolge zu feiern für das Team: Den Giro d’Italia 2020 hätte Sunweb beinahe gewonnen, brachte den jungen Australier Jai Hindley und den inzwischen zu Bora hansgrohe gewechselten Wilco Kelderman aufs Podium.

Profitieren vom "hochkarätigen Kapitän"

Ungewöhnlich ist allerdings, dass der Rennstall den bereits im letzten Karriere-Drittel stehenden Profi überhaupt holte. Bislang galt dort die Parole: Talente entdecken, ausbilden und ihnen dabei die spezielle Rennstall-Philosophie einprägen.

"Es war sicherlich anders als in den vergangenen Jahren. Sonst bauen wir die Fahrer ja ein wenig selbst auf. Und Romain ist ein Fahrer, der schon einen Werdegang genommen hat", gibt Arndt zu. "Er ist aber auch noch keiner der ganz alten Haudegen, wie etwa Vincenzo Nibali", vergleicht er ihn mit dem sechs Jahre älteren Italiener.

Denz sieht im Strategiewechsel in der Transferpolitik noch zusätzliche positive Effekte. "Es nützen die besten Talente nichts, wenn man nicht ein paar alte Hasen hat, die führen und ihre Erfahrung ausspielen können. Davon profitieren die jungen Fahrer. Mit Romain Bardet haben wir einen hochkarätigen Kapitän."

Ungewissheit Giro oder Tour oder beides

Bislang fährt der hochkarätige Kapitän allerdings noch nicht ganz vorn mit, jedenfalls nicht beim Tirreno. "Es ist mein erstes Etappenrennen in dieser Saison. Ich vermisse noch etwas den Rhythmus", erklärte Bardet der Sportschau. Offiziell stehe sein Rennkalender noch nicht fest, sagt der Franzose.

In Italien rechnen aber viele bereits mit einem Start beim Giro d’Italia. Es wäre Bardets Debüt beim rosa Rennen. Der Parcours mit den zahlreichen Bergankünften kommt dem Kletterer aus dem Zentralmassiv eher entgegen als die von fast 60 Zeitfahrkilometern geprägte Tour de France 2021.

Doppeltes Neuland also für den neuen Kapitän bei DSM. Zuvor steht allerdings noch ein Klassikerblock an, unter anderem mit Mailand – Sanremo am Samstag, dem Amstel Gold Race und Lüttich – Bastogne – Lüttich im April.

