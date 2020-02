Bahnrad: Deutscher Vierer fährt Rekord und löst Olympia-Ticket

Die deutsche Mannschaft fuhr insgesamt die sechstschnellste Zeit und darf sich am Mittwochabend leichte Hoffnungen machen, den Einzug in die Medaillenläufe zu schaffen. Seit 2002 wartet Deutschland bereits auf eine Medaille in der einstigen Paradedisziplin.

Frauen ebenfalls im Kampf um Medaillen dabei

Bei den Frauen sprang in der Qualifikation nur der siebte Platz für das deutsche Team heraus. Zwar schafften Franziska Brauße (Öschelbronn), Lisa Brennauer (Durach), Lisa Klein (Erfurt) und Gudrun Stock (München) damit das Weiterkommen, doch im Kampf um eine Medaille bedarf es einer Steigerung.

Zeitplan der Bahnrad-WM:

Mi. ab 18 Uhr:

Teamsprint Frauen und Männer

Scratch Frauen



Do. ab 18.30 Uhr:

Mannschaftsverfolgung Frauen und Männer

Scratch Männer

Kerin Männer



Fr. ab 18.30 Uhr:

Omnium Frauen

Sprint Frauen

1000-Meter-Zeitfahren Männer

Einerverfolgung Männer

Punktefahren Männer



Sa. ab 16.30 Uhr:

Omnium Männer

500-Meter-Zeitfahren Frauen

Einerverfolgung Frauen

Madison Frauen



So. ab 14 Uhr:

Punktefahren Frauen

Keirin Frauen

Sprint Männer

Madison Männer

red/dpa/sid | Stand: 26.02.2020, 18:41