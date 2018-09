Weltreiterspiele - Nur Blech für Rothenberger

"Die Enttäuschung ist natürlich groß, weil wir uns ein bisschen mehr erhofft hatten" , sagte der Bad Homburger nach seinem vierten Platz zerknirscht. Klar, der Titel mit der Mannschaft am Tag zuvor war ein Riesenerfolg, doch die Goldmedaille im Einzel lacht ihn doch ein bisschen mehr an. Die ging im Special aber an Isabell Werth mit ihrer Traumstute Bella Rose - die Dressur-Königin, die Rothenberger in Tryon eigentlich vom Thron stoßen wollte. "Ich muss das abhaken und mich jetzt auf die Kür konzentrieren" , sagte er.

"Cosmo kann jeden schlagen"

Doch auch beim Höhepunkt der Dressur, der wegen Hurrikan Florence voraussichtlich am Montag (17.09.18) ausgetragen wird, sind Werth und ihre Bella die ganz großen Favoriten. Forsch, selbstbewusst und ohne Angst vor großen Namen - so hatte sich Rothenberger noch vor WM-Start präsentiert. "Ich will am Ende, wenn alles gut geht, Weltmeister werden. Da ist es egal, wer startet" , sagte der Vize-Europameister. Und: "Ich weiß: Wenn Cosmo fehlerfrei und gut geht, kann er jeden schlagen."

Und genau dies gelang dem Paar nun nicht, dabei ist der Special eigentlich die Lieblingsprüfung des elfjährigen Wallachs. Doch diesmal patzte Cosmo in den Einerwechseln, normalerweise eine sichere Bank. "Hätte ich die Fehler nicht gehabt und wären die Kleinigkeiten dazwischen noch präziser gewesen" , meinte Rothenberger jedoch, "dann wäre denke ich auch noch viel mehr drin gewesen als nur eine Medaille, in Anführungsstrichen." Also selbst die sagenhaften 86,246 Punkte von Bella Rose und Werth, zu denen Rothenberger und Cosmo fast fünf Punkte fehlten? "Ja definitiv", sagte der Team-Olympiasieger von Rio überzeugt: "Ich denke, dieses Pferd hat es eigentlich verdient, eine Einzel-Goldmedaille zu gewinnen, allein von seiner Grundqualität im Vergleich zu anderen Pferden her."

Zwischen Selbstvertrauen und Arroganz

Es sind Aussagen wie diese, die Rothenbergers immenses Selbstbewusstsein unterstreichen - die ihm aber auch auf die Füße fallen, wenn wie im Special nicht alles nach Wunsch klappt. So hatte er im Sommer schon eine großspurige Kampfansage an Werth geschickt. "Isabell weiß, dass sie sich zu hundert Prozent anstrengen muss, um uns zu schlagen" , tönte er.

Diese ließ sich jedoch auf keine Spielchen ein und lieferte stattdessen in Tryon auf den Punkt ab. Rothenberger brachte hingegen seine Spitzenleistung im entscheidenden Moment nicht auf das Viereck. Aber eine Chance bleibt ja noch, es besser zu machen. Die Zuversicht ist bei Rothenberger jedenfalls schon wieder da. "Ich liebe meine Kür wirklich" , blickte er voraus, "und ich kann es kaum erwarten, sie zu reiten."

Vielseitigkeitsreiter mit guter Ausgangslage

Die Equipe der deutschen Vielseitigkeitsreiter hat sich bei den Weltreiterspielen in Tryon/North Carolina in eine glänzende Ausgangslage gebracht. Am zweiten Tag der Dressur überzeugte Europameisterin Ingrid Klimke auf Hale Bob mit 23,3 Punkten. Es war die bis dahin zweitbeste Wertung nach ihrer Teamkollegin Julia Krajewski auf Chipmunk (19,9).

Auch in der Nationenwertung behauptete das Team des Titelverteidigers zunächst seine Führung. Andreas Dibowski zeigte zuvor mit seiner Stute Corrida eine solide Leistung und kam auf 30,3 Punkte. Schon am Donnerstag hatte Startreiter Kai Rüder mit Colani Sunrise 30,2 Punkte erreicht. Weltmeisterin Sandra Auffarth, die auf Viamant du Matz nur in der Einzelwertung startet, kam auf 30,6 Punkte. Am Samstag folgt der Geländeritt, die Entscheidung im Einzel und im Team fällt am Sonntag im Springen.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 15.09., ab 22.50 Uhr

sid/dpa | Stand: 15.09.2018, 10:31