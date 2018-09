Deutsche Vielseitigkeitsreiter auch ohne Jung zuversichtlich

Um die Dimension der Lücke im deutschen Vielseitigkeits-Team angemessen beschreiben zu können, musste sich Bundestrainer Hans Melzer schon beim Fußball bedienen. "Es ist ungefähr so, wie wenn Bayern München keinen Stürmer mehr hat" , sagte er - und spielte damit auf den Ausfall von Ausnahmereiter Michael Jung für die WM in Tryon an.

Doch auch ohne den dreimaligen Olympiasieger, Erfolgsgarant und Aushängeschild der Buschreiter, soll es in North Carolina Medaillen geben. "Wir können nicht sagen: Wir stecken den Kopf in den Sand, nur weil Michi nicht dabei ist", sagte Melzer: "Wir wollen schon hoch aufs Treppchen." Am liebsten natürlich ganz nach oben, so wie vor vier Jahren mit dem Team - damals selbstverständlich mit Jung.

Jung durch Verletzung seines Pferds ausgebremst

Seit der EM 2009 hatte dieser an jedem Großereignis teilgenommen und Medaillen gewonnen. Doch eine Verletzung seiner Stute Rocana zwei Wochen vor WM-Start verhinderte die Fortsetzung dieser ruhmreichen Serie. Nun müssen es also andere richten, wenn es am Samstag ins Gelände geht (ab 17.00 Uhr/MESZ) und am Sonntag die Entscheidung im Springen fällt (ab 21.15 Uhr/MESZ).

Die Hoffnungen in Tryon ruhen auf Europameisterin Ingrid Klimke und Aachen-Siegerin Julia Krajewski, die mit einer glänzenden Vorstellung in der Dressur startete. Dazu reiten die erfahrenen Andreas Dibowski und Kai Rüder im Team. Weltmeisterin Sandra Auffarth geht nur im Einzel an den Start, wo sie ohne ihr früheres Erfolgspferd Opgun Louvo ihren Titel aus Caen verteidigt.

Klimke sieht die Sache jedenfalls ganz entspannt. "Klar ist Michi immer für eine gute Leistung da" , sagte die zweimalige Mannschafts-Olympiasiegerin, darunter 2012 im Team mit Jung. Doch sie ist von der Equipe in Tryon überzeugt: "Wir kennen uns in- und auswendig, der Teamgeist ist ganz toll. Wir sind echt eine gute Truppe."

Ausfall als Motivation für die anderen Reiter

Der Meinung ist auch Melzer, auch wenn das Rennen um Edelmetall für den Bundestrainer "völlig offen" ist. "Aber ich glaube schon, dass dieses Team stark genug ist" , meinte er. Und eventuell ist es durch Jungs Ausfall noch stärker - jedenfalls hegt Melzer die Hoffnung, dass die Mannschaft ohne ihr Aushängeschild ungeahnte Kräfte freisetzt. "Ich glaube dass es die anderen sogar motivieren kann" , sagte er: "und sie zeigen wollen, dass sie es auch ohne Michi schaffen können."

Ganz verzichten muss die Equipe auf Jung dann aber doch nicht in Tryon. Der 36-Jährige aus Horb ist zwar nur privat zur WM gefahren, doch auf die Ratschläge eines solch erfahrenen Reiters will der Bundestrainer nicht verzichten. "Ich habe zu Michi gesagt: Wir müssen auf jeden Fall über das Gelände sprechen" , sagte Melzer: "Seine Eindrücke können enorm wichtig sein." Und wenn der Erfolgsgarant seine Finger im Spiel hat, kann ja nichts mehr schiefgehen.

sid | Stand: 14.09.2018, 14:13