Überragende Werth holt 19. EM-Titel

Sportschau. . 01:33 Min. . Verfügbar bis 22.08.2020. Das Erste.

Bei der EM in Rotterdam hat sich Isabell Werth in der Dressur mit einem nahezu perfekten Ritt ihr 19. EM-Gold gesichert. Auch Platz zwei ging an die deutsche Equipe.