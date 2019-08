"Cutting" - eine Facette des Westernreitens

Video: Ansu Fati: Profidebüt früher als Messi!

Sportschau. . 00:56 Min. . Das Erste.

Am zweiten Spieltag in der spanischen Liga gewinnt der FC Barcelona sein Heimspiel gegen Betis Sevilla mit 5:2. Neben dem herausragenden Doppeltorschützen Antoine Griezmann sorgt auch ein zweiter Barca-Akteur für hohe Aufmerksamkeit in der Nachberichterstattung. Ansu Fati wird in der 78. Minute eingewechselt und somit zum jüngsten Profidebütanten der Katalanen seit nunmehr 78 Jahren. | video