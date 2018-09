Weltreiterspiele - Dressur-Equipe bleibt auf Goldkurs

Team-Olympiasieger Sönke Rothenberger (Bad Homburg, Foto) legte am Donnerstag (13.09.18) in der Dressur auf seinem Wallach Cosmo einen glänzenden Grand Prix hin und holte 81,491 Punkte. Erstmals durchbrach das Duo im Grand Prix die 80-Prozent-Marke. Das deutsche Team behauptete damit zunächst die Führung. Als Schlussreiterin geht die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose aufs Viereck bei den Weltreiterspielen im US -amerikanischen Tryon.

Am Mittwoch hatten die beiden WM -Debütantinnen Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) und Dorothee Schneider (Framersheim) gut vorgelegt. Von Bredow-Werndl hatte im ersten Teil des Grand Prix auf Dalera den Tagesbestwert von 76,677 Punkten erzielt, Team-Olympiasiegerin Schneider legte auf Sammy Davis jr. 75,062 Punkte nach.

Rüder legt solide vor

Das deutsche Vielseitigkeits-Team liegt nach dem ersten Reiter in guter Position. Kai Rüder aus Blieschendorf ritt am Donnerstag mit Colani Sunrise für Deutschland in der Dressur auf Platz vier. Nach einem Viertel des Starterfeldes führt Frankreich vor Neuseeland und Australien. Zweite deutsche Reiterin am Donnerstag ist Julia Krajewski (Warendorf) mit Chipmunk. Am Freitag reiten Andreas Dibowski (Döhle) mit Corrida und Ingrid Klimke (Münster) mit Hale Bob. Zu dem Dreikampf gehören neben der Dressur auch der Geländeritt am Samstag und das Springen am Sonntag.

Der 47-Jährige Rüder aus Blieschendorf kam auf 30,20 Punkte. Trotz eines Patzers im Schritt war er zufrieden. "Es lief wunderbar" , sagte Rüder und lobte seinen Wallach: "Er hat alles gegeben, wir hatten genügend Ausdruck. Ich glaube, ich habe Julia einen guten Start gegeben und sie kann weiter angreifen."

Der Geländeritt steht am Samstag auf dem Programm, die Entscheidung im Einzel und im Team fällt am Sonntag im Springen.

