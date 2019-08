Die Dressur-Nationalmannschaft startet am Dienstag (20.08.19) als Nummer eins in die zweite Hälfte. Das Quartett führt nach dem ersten Tag vor Großbritannien und Schweden. "Wir wollen den Titel verteidigen", sagte Isabell Werth, die als letzte Reiterin der führenden Equipe an den Start geht. Bisher haben deutsche Teams 23 Gold-Medaillen bei Europameisterschaften gewonnen, zuletzt vor zwei Jahren in Göteborg. Weitere Medaillen sind im Einzel möglich: im Grand Prix Special am Donnerstag (18.00 - 22.30 Uhr) und in der Kür am Samstag (16.30 Uhr - 18.00 Uhr). sportschau.de überträgt die Entscheidungen live (siehe Tabelle).

Springreiter-Equipe mit Ahlmann und Deußer

Die Springreiter-Equipe von Bundestrainer Otto Becker bilden Weltmeisterin Simone Blum mit Alice, Christian Ahlmann mit Clintrexo, Daniel Deußer, Zweiter im Großen Preis von Aachen, mit Tobago und Marcus Ehning mit Comme il faut. Als Fünfter im Team reist Maurice Tebbel mit Don Diarado nach Rotterdam.

Ahlmann und Deußer ritten 2016 bei Olympia in Rio gemeinsam für Deutschland und gewannen dort zusammen mit dem viermaligen Olympiasieger Ludger Beerbaum und dessen Schwägerin Meredith Michaels-Beerbaum Bronze. Danach gehörten Ahlmann und Deußer drei Jahre lang nicht zum Olympiakader, da sie sich zwischenzeitlich geweigert hatten, die Athletenvereinbarung des nationalen Verbandes FN zu unterschreiben. Zuletzt ritten beide im Nationenpreis des CHIO in Aachen erstmals wieder gemeinsam für Deutschland.