Weltmeisterin Simone Blum ist perfekt in die deutsche Meisterschaft gestartet. Die 30-Jährige aus dem bayrischen Zolling ritt am Freitag (14.06.2019) in Balve in der ersten Wertungsprüfung für die Springreiterinnen mit Cool Hill fehlerfrei. Insgesamt blieben zehn Reiterinnen in der ersten von insgesamt drei Runden ohne Strafpunkt. Die Entscheidung fällt am Samstag. Der WDR überträgt ab 15.30 Uhr live im Stream und im Fernsehen.

Im Springen gibt es bei den nationalen Titelkämpfen getrennte Wettbewerbe für Männer und Frauen. Die Springreiterinnen dürfen zusätzlich am Wettbewerb der Springreiter teilnehmen, allerdings macht in diesem Jahr keine Frau von dieser Sonderregelung Gebrauch.

Erfolgreicher Start auch für Isabell Werth

Mit einem Sieg ist Rekord-Titelträgerin Isabell Werth in die deutsche Meisterschaft gestartet. Die 49 Jahre alte Dressurreiterin aus Rheinberg siegte am Freitag in Balve im Sattel ihrer Stute Bella Rose, die ihren ersten Ritt seit mehr als einem halben Jahr absolvierte. Die erfolgreichste Reiterin der Welt setzte sich im Grand Prix mit 81,780 Prozent vor Dorothee Schneider aus Framersheim mit Showtime (81,100) durch. Dritte wurde Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen mit Dalera (78,880).

"Für die erste Prüfung bin ich sehr zufrieden", kommentierte Werth den späten Auftakt der Stute ins Jahr. "Das ist natürlich noch nicht bei 100 Prozent." Mit Bella Rose will sie in Balve nur noch am Samstag antreten, wenn im Grand Prix Special der erste Titel vergeben wird. In der Kür am Sonntag will Werth die Stute nicht einsetzen.