Springreiten beim CHIO: So wichtig sind die vielen Prüfungen

Das Springen ist einer der Publikumsmagneten beim CHIO in Aachen, dem größten Reitsportturnier der Welt. Vor allem der Nationenpreis am Donnerstagabend (18.07.19) und der abschließende Große Preis am Sonntag versprechen Ruhm und Ehre für die Sieger - und ein sattes Preisgeld. Allein beim Großen Preis werden insgesamt eine Million Euro ausgeschüttet. Doch mit diesen beiden Wettbewerben allein wären die Reiter unterfordert. "Es gibt für die Reiter nichts Langweiligeres als eine Weltmeisterschaft, wo sie nur eine Prüfung am Tag haben", sagt ARD-Moderatorin Sabine Hartelt.

Und so gehen selbst Spitzenreiter wie Vorjahres-Grand-Prix-Sieger Marcus Ehning in Aachen auch bei wenig beachteten Prüfungen mit überschaubarem Preisgeld an den Start. Beispielsweise gibt es beim Eröffnungsspringen am Dienstag insgesamt nur 4.000 Euro zu gewinnen.

Erfahrung für junge Pferde

Ein wichtiges Motiv für Mehrfachstarts: Die Reiter können nicht nur ihrem Toppferd, sondern auch ihren anderen Pferden im großen Turnierrahmen Wettkampferfahrung mitgeben. Ehning hat in Aachen beispielsweise vier Pferde dabei. Der Youngsters-Cup (Dienstag/Donnerstag/Freitag) bietet außerdem den jungen Pferden eine Bühne, nur Sieben- oder Achtjährige dürfen starten. Die maximale Hindernishöhe und die vorgegebene Mindestgeschwindigkeit sind bei den weniger wichtigen Prüfungen zwar geringer. "Aber das Drumerhum bleibt gleich", sagt Hartelt. "Der Bereithalteplatz, der Einritt ins große Stadion, der optische Eindruck mit den riesigen Tribünen. Es ist eine Riesenchance für die Reiter, dass ihre Pferde solche Auftritte mitmachen dürfen."

Die Springer sprechen sich bei der Entscheidung, an welchen Prüfungen sie mit welchem Pferd an den Start gehen, mit Bundestrainer Otto Becker ab. Dieser bestimmt zudem, welche vier Reiter beim prestigeträchtigen Nationenpreis am Donnerstagabend für Deutschland starten dürfen. In diesem Jahr nominiert: Ehning, Daniel Deußer, Christian Ahlmann, Simone Blum und Maurice Tebbel. Einen von ihnen muss Becker noch aus dem Aufgebot streichen.

Insgesamt 16 Prüfungen für die Springreiter

Insgesamt bietet der CHIO an sechs Tagen 16 Springreitprüfungen, hinzu kommen zwei Prüfungen für Nachwuchsreiter unter 25 Jahren. Besonderheiten sind die Prüfungen Gräben und Wälle am Freitag, eine spektakuläre Jagdspringprüfung über feste Hindernisse, und der Teamwettbewerb am Samstagabend. Dabei treten Dreierteams in den Disziplinen Springen, Vielseitigkeit und Fahren gegeneinander an.