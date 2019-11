Wählen Sie die Para-Sportler des Jahres

In vier Kategorien stehen insgesamt 16 Sportlerinnen, Sportler und Teams zur Wahl. "Sich aus den Besten des deutschen Para-Sports auf jeweils fünf Nominierte beschränken zu müssen, war angesichts der Vielfalt an großartigen Erfolgen schon ein Kraftakt. Jetzt hat die Öffentlichkeit das Wort. Um unsere Para-Leichtathleten noch mit in die Wahl aufnehmen zu können, haben wir extra das Prozedere angepasst und hoffen auf viele Stimmen in unserer dreitägigen Blitzwahl" , sagt der Präsident des Deutschen Behindertensportverbands, Friedhelm Julius Beucher.

Hier geht es zur Wahlseite bei Team Deutschland Paralympics.

Die Gewinner aus dieser öffentlichen Wahlrunde werden am Samstag, 23. November, in einem Festakt in der Düsseldorfer Rheinterrasse vor geladenen Gästen zu den Para-Sportlern des Jahres 2019 gekürt.

Nominierte Para-Sportlerinnen

Para-Skirennfahrerin Anna Schaffelhuber in Aktion

Irmgard Bensusan (Para-Leichtathletik): Die für Bayer Leverkusen startende Sprinterin Bensusan holte bei der Para-Leichtathletik- WM zweimal Gold: über 100 Meter und über 200 Meter.

Andrea Eskau (Para-Radsport, Para-Ski nordisch): Die für den USC Magdeburg startende Eskau war im Sommer und Winter erfolgreich. Bei den Weltmeisterschaften im Para-Ski nordisch errang sie unter anderem Silber im Langlauf Sprint, bei der Para-Radsport-WM gab es für sie Gold im Zeitfahren.

Clara Klug (Para-Ski nordisch): Die für den PSV München startende Klug gewann bei den Para-Ski-Weltmeisterschaften nordisch dreimal Gold im Biathlon über 10, 6 und 12,5 Kilometer.

Verena Schott (Para-Schwimmen): Die für den BPRSV startende Schott schlug bei der Para-Schwimm-WM über 100 Meter Rücken als Erste und über 100 Meter Brust als Zweite an.

Anna Schaffelhuber (Para-Ski alpin): Die für den TSV Bayerbach startende Schaffelhuber gewann bei der WM im Para-Ski alpin Abfahrt und Super-G, sowie dreimal Silber im Riesenslalom, Slalom und der Super-Kombination.

Nominierte Para-Sportler

Leon Schäfer im 100 Meter Sprint bei der Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaft

Martin Fleig (Para-Ski nordisch): Der für den Ring der Körperbehinderten Freiburg startende Fleig gewann bei der Para-Ski-WM nordisch Gold im Langlauf über 7,5 und 15 Kilometer, sowie zweimal Silber im Biathlon über 7,5 und 15 Kilometer.

Johannes Floors (Para-Leichtathletik): Der für Bayer Leverkusen startende Floors holte bei der Para-Leichtathletik-WM Gold über 100 Meter und 400 Meter.

Vico Merklein (Para-Radsport): Der für den Gymnastik-Club 1965 Nendorf startende Merklein gewann bei der Para-Radsport-WM Gold im Zeitfahren und im Straßenrennen.

Markus Rehm (Para-Leichtathletik): Der für Bayer Leverkusen startende Rehm gewann bei der Para-Leichtathletik-WM Gold im Weitsprung.

Léon Schäfer (Para-Leichtathletik): Der für Bayer Leverkusen startende Schäfer holte bei der Para-Leichtathletik-WM Gold im Weitsprung und über 100 Meter.

Nominierte Mannschaften

Michael Feistle (vorn) und Thomas Steiger wehren für das deutsche Team einen Ball ab

Goalball Herren: Die deutschen Männer gewannen bei der Heim-EM in Rostock den Titel.

Para-Badminton Mixed (Jan-Niklas Pott & Katrin Seibert): Das Duo Poot/Seibert errang bei der Para-Badminton-WM Silber im Mixed.

Para-Sportschießen Team (Bernhard Fendt, Natascha Hiltrop, Elke Seeliger): Das deutsche Team gewann bei der Para-WM im Sportschießen Silber

Nominierte Para-Nachwuchssportler

Taliso Engel über 100 Meter Schmetterling bei der WM im Para-Schwimmen

Taliso Engel (Para-Schwimmen): Der für Bayer Leverkusen startende Engel gewann bei der Para-Schwimm-WM unter anderem die 100 Meter Brust.

Maximilian Jäger (Para-Radsport): Der für BPRSV Cottbus startende Jäger holte bei der Para-Straßenrad-WM Silber im Zeitfahren und im Straßenrennen.

Johanna Recktenwald (Para-Ski nordisch): Recktenwald holte bei der Para-Ski-WM nordisch unter anderem den dritten Platz im Biathlon über 12,5 Kilometer und belegte Rang vier im Biathlon über 6 und 10 Kilometer.

Hier geht es zur Wahlseite bei Team Deutschland Paralympics.

red | Stand: 16.11.2019, 08:00