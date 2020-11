Video: Florian Kohfeldt - "Würde mir mehr Nordklubs wünschen"

Vor dem Nordduell gegen den VfL Wolfsburg sieht Werder-Trainer Florian Kohfeldt in dieser Partie eine nicht so große Brisanz wie etwa in Spielen gegen den HSV. Gleichwohl würde er sich mehr Nordklubs in der Bundesliga wünschen, auch wenn aktuell die Zuschauer sehr fehlten. | video