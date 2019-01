Schaffelhuber dominiert Super-G - Forster verpasst Medaille

Schaffelhuber bereits Speed-Doppelweltmeisterin

Schaffelhuber dominierte die sitzende Konkurrenz und kam nach 1:10,12 Minuten ins Ziel. Silber ging an die Japanerin Momoka Muraoka (+1,43 Sekunden), Bronze an die US-Amerikanerin Laurie Stephens (+3,94). Schaffelhubers Teamkollegin Anna-Lena Forster verpasste als Vierte eine Medaille (+6,37). In der Abfahrt am Mittwoch hatte sie die Silbermedaille geholt.

Schaffelhuber: "Bin total happy mit Ergebnissen"

"Ich bin total happy mit den Ergebnissen in den Speeddisziplinen. Nach der Besichtigung bin ich heute schon mit einem guten Gefühl losgefahren" , erklärte Schaffelhuber nach dem Super-G. Für den abschließenden Wettbewerb, den Slalom der Super-Kombination, hat die 26-jährige Monoskifahrerin vom TSV Bayerbach eine gute Ausgangsposition. Dennoch bleibt Schaffelhuber fokussiert: "Es schaut gut aus, aber man darf sich nicht ausruhen. Ich habe nichts mehr zu verlieren und freue mich auf dem abschließenden Slalom." Dieser beginnt um 14 Uhr.