Auf der Leichtathletik-Bahn wird gelacht, die Mädchen in der Leverkusener Sporthalle an der Kalkstraße im Stadtteil Manfort sind mit sichtlich guter Laune bei der Sache. Sie sind allesamt gehandicapt. Es ist die Parasport-Leistungsgruppe, die in diesen Tagen der Herbstferien in Leverkusen ein Trainingslager abhält.

Eine von ihnen ist Tamara Adam. An der Geschichte der 15-Jährigen aus der Nähe von Bremen ist ganz gut die aktuelle Problematik im deutschen Parasport zu erkennen. "Wenn ich auf höchstem Niveau trainieren will, muss ich immer diese gut 300 Kilometer zwischen Bremen und Leverkusen zurücklegen. Das geht natürlich nicht so oft, wie ich eigentlich trainieren müsste, um meine Ziele zu erreichen" , sagt die junge Sprinterin, bei der nach einer Krebserkrankung eine Beinamputation vorgenommen werden musste.

Kaum Trainingsmöglichkeiten für deutsche Parasportler

Deutschlands Parasportler haben ein Problem: Sie verlieren zunehmend den Kontakt zur Weltspitze, weil die Strukturen hierzulande nicht mehr zeitgemäß sind. "Es gibt bei uns viel zu wenig Vereine, die hochklassiges Training für Parasportler anbieten" , klagt Jörg Frischmann. Der 55-Jährige ist Geschäftsführer der Parasportabteilung beim TSV Bayer Leverkusen, gleichzeitig ist er Vorstandsmitglied Leistungssport im Deutschen Behindertensportverband.

"Früher, als ich noch aktiv war, sah das anders aus. Da haben deutsche Parasportler international quasi die Medaillen abgeräumt. Doch andere Nationen sind längst an uns vorbeigezogen. Weil sie modernere Strukturen geschaffen haben und viel mehr Geld in den Parasport investieren" , erklärt Frischmann.

Andere Nationen sind vorbeigezogen

Jörg Frischmann

Nationen wie Frankreich, Großbritannien, China und zuletzt vor allem Russland dominieren mittlerweile die Weltspitze im Parasport. "Das sind vor allem diejenigen Nationen, die in der Vergangenheit Paralympische Spiele ausgerichtet haben. Dort wurde intensiv in den Parasport investiert. Es wurde Infrastruktur geschaffen und der Anreiz für die Athleten durch hohe Preisgelder erhöht", sagt Frischmann.