Para-Sport: Die Inklusion steht dem Nachwuchs im Weg

Sieben Talentscouts in Deutschland

In Nordrhein-Westfalen geht man seit 2019 einen anderen Weg: Der Behinderten- und Rehabilitationssportverband in NRW stellte einen eigenen Talentscout ein. Lina Neumair leistet seitdem vor allem Aufklärungsarbeit.

Sie kontaktiert Vereine, Kliniken, Reha-Zentren und Schulen, um auf den paralympischen Sport aufmerksam zu machen: "Es ist vor allem erstmal wichtig, die Kinder in den Sport zu bringen" , so Neumair. "Aber das ist ein mühsamer Prozess, der sehr lange dauert." Das Potenzial ist dennoch groß.

Aber wie kommt man an die Kinder? Vor allem an den Schulen beiße sie sich die Zähne aus, so Neumair. Die Ursachen sind verschieden: Unwissenheit, Datenschutzbedenken oder das fehlende Engagement von Lehrern. "Aber ganz klar: Ausnahmen bestätigen die Regel" , relativiert Neumair. Das Modell in NRW scheint sich trotzdem durchzusetzen, mittlerweile haben sechs weitere Landesverbände Talentscouts eingestellt.

Inklusion macht das Leben schwer

Auch der Para-Triathlon Bundestrainer Tom Kosmehl hat schon seine Erfahrungen mit den Schulen gemacht. "So kurios sich das anhört: Die gelebte Inklusion an den Schulen macht die Arbeit der Talentscouts deutlich herausfordernder" , so Kosmehl. Kinder mit Einschränkungen lernen und treiben Sport an regulären Schulen. So würden sie durchs Raster gehen. "Wir alle suchen eigentlich immer nach der Nadel im Heuhaufen" , sagt Kosmehl.

Bei Athleten im Rollstuhl und mit Sehbehinderungen sei die Talentsuche kein Problem. Durch gute Zusammenarbeit mit Reha-Zentren und Blindenschulen würden fast 100 Prozent der Betroffenen abgedeckt, so DBS -Vizepräsident Quade. Aber "beim großen Rest" gebe es kein einheitliches System.

"Aufpassen, dass das Interesse am Sport nicht verloren geht"

Pandemiebedingt ruht der Nachwuchssport abseits der Bundes- und Landeskaderathleten allerdings. Mit Online-Trainings und Challenges versuchen viele Trainer Ersatz zu bieten. "Wir müssen aufpassen, dass das Interesse am Sport nicht verloren geht" , so NRW-Talentscout Neumair.

Pandemie hin oder her: Der Erfolg der Arbeit heute wird erst in vielen Jahren zu bewerten sein: "Bis Paris 2024 wird das noch nicht systematisch Früchte tragen" , sagt Tom Kosmehl. "Ich denke, dass wir das eher ab 2028 nach den Paralympics in Los Angeles bewerten können."

Stand: 02.03.2021, 08:00