Audio: Gina Lückenkemper: "Stinknormaler Alltag" statt Olympia-Finale

Sportschau. . 02:35 Min. . ARD. Von Florian Weber.

Am 29. Juli wäre bei den Olympischen Spielen in Tokio der Startschuss für das 100-m-Finale gefallen, das sich auch Deutschlands Sprinterin Gina Lückenkemper im Kalender markiert hatte. Doch statt Sprinten in Tokio sind Training zu Hause und der "stinknormale Alltag" angesagt. | audio