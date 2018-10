Olympische Jugendspiele - Zwischen Elend und Eigennutz

sport inside | 17.10.2018 | 10:17 Min. | Verfügbar bis 17.10.2019 | WDR

Bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires mit rund 4.000 Sportlern will das IOC so viel Glanz wie möglich verbreiten - doch der Preis dafür ist wieder mal sehr hoch. Autoren: Sandra Schmidt und Jochen Leufgens