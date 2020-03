Max Hartung über mögliche Olympia-Absage

Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:57 Min. . ARD.

Fußball: DFL stellt Spielbetrieb in 1. und 2. Bundesliga vorerst ein - keine Spiele am Wochenende / UEFA entscheidet: Keine Europapokalspiele in der kommenden Woche / / Formel 1: Saisonauftakt in Australien sowie die folgenden Rennen in Bahrain und Vietnam abgesagt // Handball: Olympiaqualifikationsturnier in Berlin von April auf Juni verschoben / Biathlon: Herrmann und Preuß feiern Doppelerfolg beim Weltcup-Sprint in Kontiolahti/Finnland. | audio