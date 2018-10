Fröhlicher Abschluss der Olympischen Jugendspiele

In einer bunten Schlussfeier sind die Olympischen Jugendspiele in Buenos Aires zu Ende gegangen und wurden symbolisch an den Senegal übergeben. Während IOC-Präsident Dr. Thomas Bach ein positives Fazit zog, bleiben auch Probleme in Argentinien zurück.