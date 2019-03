Breaking soll olympisch werden

Bei den Olympischen Spielen in fünf Jahren in Paris wird Breaking höchstwahrscheinlich als neue Disziplin zugelassen. In Berlin-Kreuzberg trainieren viele Jugendliche in vollen Break-Dance-Kursen für eine mögliche Olympiateilnahme.