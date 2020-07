Zwei Sitzungen, ein großes Thema: Wie soll es 2021 gehen?

Am Mittwoch (15.07.) lädt IOC -Präsident Thomas Bach das Executive Board zu einer Sitzung per Videokonferenz ein, am Freitag findet ebenfalls in einer Videokonferenz die IOC-Vollversammlung statt. Wichtigster Tagesordnungspunkt bei beiden Terminen sind natürlich die nun für 2021 geplanten Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele in Tokio.

John Coates, Leiter der IOC-Kommission für Tokio

Ein Mensch steht im Mittelpunkt: John Coates, Vorsitzender der IOC-Koordinierungskommission für Tokio. Bei beiden Sitzungen soll er laut der beiden Tagesordnungen über die Lage berichten. Und schon im Vorfeld sprach er mehrere Schwierigkeiten an.

Zahlreiche Fragen zu Aktiven, Zuschauern und Medienschaffenden

" Wir haben echte Probleme, weil wir Athleten haben, die aus 206 verschiedenen Nationen kommen ", sagte das IOC-Mitglied in einer vom australischen Medienkonzern News Corp organisierten Presserunde. Zuletzt meldete die Weltgesundheitsorganisation WHO 230.000 Neuinfektionen an nur einem Tag.