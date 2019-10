Olympische Spiele 2032 an Rhein und Ruhr - so will es eine private Initiative um Sport- und Eventmanager Michael Mronz. Aktuell befinden sich Mronz und seine Kollegen auf einer Werbetour durch die Region - es soll erste Überzeugungsarbeit in der Bevölkerung geleistet werden.

Denn Mronz und Co. wissen natürlich um die bröckelnde Akzeptanz bei den Menschen, was die Ausrichtung sportlicher Großveranstaltungen betrifft. Zuletzt scheiterten derlei Projekte an negativen Voten in Hamburg und München. "Die Skepsis an der Ausrichtung derartiger Sport-Großveranstaltungen ist ein weltweites Phänomen" , sagt Wolfgang Maennig.

Experte Wolfgang Maennig - Olympische Spiele sind seine Spezialität

Der ehemalige Leistungssportler, der 1988 Olympiasieger im Rudern wurde, ist heute Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Uni Hamburg. Für die Olympiabewerbungen Berlin 2000, Leipzig 2012 verfasste er für die Bewerbungsgesellschaften Gutachten zur Finanzierbarkeit der Olympischen Spiele. Für München 2018 erstellte er zunächst ein Gutachten über die Bewerbungsausgaben, sodann eines über die Finanzierung der Olympischen Spiele.

Nach den fehlgeschlagenen Bevölkerungsvoten in München und Hamburg kamen er und sein Team zu folgenden Erkenntnissen:

1. Der Sport hat in der Bevölkerung an Ansehen verloren. "Das liegt in erster Linie an Skandalen, Korruption und Doping rund um den Leistungssport" , sagt Maennig. Es liegt aber auch an anderen Entwicklungen, für die der Sport keine Verantwortung trägt. "Für die Jugend ist es heute weniger erstrebenswert, sich mit einem Olympiasieg zu schmücken. Da sind andere Dinge wichtig geworden, die für Anerkennung und Selbstfindung ausschlaggebender sind. Zum Beispiel die Zahl der Likes und Follower in den sozialen Medien."

2. Ein falsches Selbstverständnis der Olympischen Familie. "Nach Barcelona 1992, als die Stadt milliardenschwere Finanzspritzen aus ganz Europa erhielt, wollten die Bewerber mit einem Olympia-Zuschlag vor allem in die Lage kommen, ihre Staatsregierungen um Milliarden erpressen zu können, um ihre Stadt zu entwickeln. Es ging nicht mehr darum, die besten Athleten der Welt zu beherbergen. Leider hat die Olympische Familie zu lange beim Irrglaube mitgemacht, Olympia sei ein Stadtentwicklungsprogramm" , sagt Maennig.