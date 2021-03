Für die Spiele in Tokio 2020 und Peking 2022

IOC kauft für Athleten Impfstoff in China

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat angekündigt, für die Athletinnen und Athleten der Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) und der Winterspiele 2022 in Peking Impfstoff in China zu kaufen.