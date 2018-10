Olympische Jugendspiele - Silber für Degenfechter Veltrup

Der 17-Jährige musste sich erst im Finale dem Italiener Davide di Veroli geschlagen geben. Aber auch über Silber konnte sich Veltrup freuen: "Ich kann es einfach noch nicht fassen, um ehrlich zu sein. Da vorne zu stehen und die erste Medaille für Deutschland zu holen, aber hoffentlich nicht die letzte."

Das deutsche Team tritt bei den Spielen bis zum 18. Oktober mit 75 Teilnehmern (44 Juniorinnen, 31 Junioren) in der argentinischen Hauptstadt an. Zuvor fand der Wettbewerb im chinesischen Nanjing (2014) sowie in Singapur (2010) statt.

4.000 Athleten in 32 Sportarten

Insgesamt nehmen in Südamerika rund 4.000 junge Athleten im Alter zwischen 15 und 18 Jahren aus 206 Ländern teil, die in 241 Wettbewerben in 32 Sportarten und 36 Disziplinen um Medaillen kämpfen.

In Buenos Aires stehen zum ersten Mal die Sportarten Klettern, Speedskating, Karate und Breakdance im Programm. Als neue Disziplinen werden unter anderem Futsal, Beachhandball, Kitesurfen und BMX Park ausgeübt.

sid | Stand: 09.10.2018, 11:06