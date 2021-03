"An unserer Bereitschaft, mit Rhein-Ruhr-City aktiv weiterzuarbeiten, wird es auch dieses Mal nicht scheitern" , sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes. Zuvor habe er ein klärendes Gespräch mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet geführt, der den DOSB heftig kritisiert hatte.

Laschet verärgert

Dem CDU -Chef seien vor seinen Äußerungen "nennenswerte Informationen" nicht von den Machern der Rhein-Ruhr-Bewerbung vorgelegt worden. Daher würde "manche Positionierung nach dem heute geführten Telefonat sicher anders aussehen" , sagte Hörmann. Laschet hatte sich verärgert gezeigt, dass der DOSB sich nicht in der Lage gesehen habe, "in einen ernsthaften Dialog mit dem IOC über eine deutsche Olympia-Bewerbung einzutreten" , und kein Gespür habe, "was sich beim IOC tut" .