Go To Tokio To Go #5 - Bambi für Wellbrock, USA für Lückenkemper

Sportschau. . 44:22 Min. . Verfügbar bis 24.11.2020. ARD. Von Cassalette/Wittke (NDR).

Schwimmer Florian Wellbrock ist während wir ihn begleiten nicht nur Doppel-Weltmeister geworden, sondern hat jetzt auch einen Bambi gewonnen. Nach dem Wechsel in die USA - Gina Lückenkemper stellt uns exklusiv ihr neues Trainingsumfeld in Florida vor. Dazu sind wir bei Ruderin Marie-Louise Dräger, Para-Leichtathletik Phil Grolla und natürlich auch in Tokio.

