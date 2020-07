Die ersten Tests sind beendet, am Freitag (17.07.2020) wird es im spanischen Jerez für die MotoGP wieder ernst. Die Freien Trainings stehen zu Beginn des ersten WM-Wochenendes der Motorrad-Cracks in Andalusien auf dem Programm - 38 Grad werden erwartet. Die Fahrer hatten in den vorangegangenen Tagen immerhin die kurze Gelegenheit, sich nach dieser schier unendlichen Corona-Pause wieder ein erstes Gefühl für ihre Maschine und für eine Renn-Situation zu verschaffen.

Wie bei so vielen Sportarten warten auf die Fahrer in dieser Saison besondere Voraussetzungen, damit die Rennserie überhaupt stattfinden kann. Auch die Motorradfahrer fahren vor leeren Rängen und unter besonderen hygienischen Bedingungen. So wird es deutlich weniger Personal pro Mannschaft, regelmäßige Tests und eine strenge Trennung zwischen den Teams geben. Alle Teilnehmer dürfen sich nur zur Rennstrecke und ins Hotel begeben.

Und auch der WM-Kalender musste komplett neu erstellt und von den geplanten 20 auf 13 Rennen gekürzt werden.

Kommen noch Übersee-Rennen?

Nach Formel-1-Vorbild wird es auf fünf Kursen zwei Rennen an aufeinanderfolgenden Wochenenden geben. Am Sonntag in Jerez geht es los, das letzte Rennen ist zunächst am 15. November in Valencia geplant. Neu hinzugekommen ist der Kymi-Ring in Finnland, der aber erst ab 2021 fix im Programm aufgenommen ist und derzeit nicht auf dem festen Programm steht. Offen ist auch noch, ob im November oder Dezember trotz Corona noch Rennen in Übersee (Thailand, Malaysia oder Argentinien) hinzukommen.