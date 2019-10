Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul: "Gold oder Depp der Nation"

Sportschau. . 14:58 Min. . Verfügbar bis 11.10.2020. Das Erste.

Er war die Überraschung der Leichtathletik-WM in Doha: Niklas Kaul kürte sich in Katar mit 21 Jahren zum bisher jüngsten Zehnkampf-Weltmeister in der Geschichte der Leichtathletik. Im Interview mit sportschau.de erzählt er von erhöhtem Puls vor dem 1.500-Meter-Lauf, warum er beim Stabhochsprung nach fünf Metern Schluss machte und Training mit seinen Eltern.