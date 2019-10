Audio: Wegen Taifun in Japan - Spiele der Rugby-WM fallen aus

Ein bevorstehender Taifun macht der Rugbyweltmeisterschaft 2019 in Japan kurzfristig den Garaus. Mehrere Spiele wurden vorsorglich abgesagt. Das gaben die Ausrichter am Vormittag in Tokio bekannt. | audio