Jakob Ingebrigtsen - der norwegische Wunderläufer

Sportschau. . 03:02 Min. . Das Erste.

Jakob Ingebrigtsen sorgt mit unglaublichen Leistungen und zahlreichen Rekorden für Furore in der Leichtathletik-Welt. Beim Diamond-League-Meeting in Stockholm startet der Europameister zusammen mit seinen Brüdern in die WM-Saison.