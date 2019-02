ISTAF Indoor - Mihambo und Müller stehlen Lückenkemper die Show

Die Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo begeistert in Berlin mit drei Sprüngen über 6,90 Meter. Sprinterin Gina Lückenkemper kommt in ihrer neuen Wahlheimat nicht perfekt in Schwung. Diskuswerferin Nadine Müller wirft einen inoffiziellen Weltrekord. Die Zusammenfassung des ISTAF Indoors.