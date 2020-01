Bo Kanda Lita Baehre und Torben Blech - Stabhochspringer auf dem Weg nach oben

Die Hallensaison in der Leichtathletik nimmt Fahrt auf. In Deutschland sind die Meetings in Karlsruhe und Düsseldorf die ersten Highlights. Bo Kanda Lita Baehre und Torben Blech messen sich dort mit der Weltelite im Stabhochspringen. Das Duo aus Leverkusen ist selbst auf dem Weg nach ganz oben.