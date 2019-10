Im Nike Oregon Project läuft zudem die deutsche Leichtathletin Konstanze Klosterhalfen, die bei der WM in Doha Bronze über 5.000 m gewann. Die 22-Jährige gehört dem Team offiziell seit April an und trainiert seit November 2018 in den USA. Seit ihrem Wechsel wird sie mit dem zweifelhaften Ruf Salazars konfrontiert. Sie betont stets, dass sie von Pete Julian betreut wird. Weder gegen Trainer Julian noch gegen Klosterhalfen wurden bislang irgendwelche Vorwürfe in Sachen Doping erhoben. Julian kam allerdings erst über Kontakte zu Salazar zum Nike Oregon Project.

Klosterhalfen verweist auf optimales und innovatives Training und beste Bedingungen für die Athleten: "Oregon war ein wichtiger Schritt, ein Glücksfall für mich." Ihr Management teilte nach der Sperre Salazars mit: "Für Konstanze ändert sich nichts, weil sie bei Pete Julian trainiert. Sie hat sich nichts zuschulden kommen lassen und wird es auch nicht tun. Sie lehnt Doping komplett ab. Nach der Saison werden wir uns aber zusammensetzen und das aufarbeiten." Der Deutsche Leichtathletik-Verband hatte während der WM angekündigt, das Gespräch mit Klosterhalfen zu suchen.

nch | Stand: 11.10.2019, 08:08