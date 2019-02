Bereits als Kind Herzprobleme, Herztod drohte

"Das ist das Beste, was mir passieren konnte: Du hast praktisch deinen persönlichen Rettungssanitäter an Bord" , sagt Katharina Bauer. Der Defibrillator ist allein für den Notfall da - er greift nur ein, wenn es gefährlich wird, wenn das Herz zu schnell oder unrhythmisch schlägt.

Schon als Kind hatte Bauer Herzprobleme. Als Siebenjährige wurden bei ihr 6000 bis 7000 Extraschläge im Jahr diagnostiziert. Nachdem ein erster Eingriff nicht erfolgreich und die Zahl der Extraschläge 2017 auf sogar 15.000 gestiegen war, sogar der Herztod drohte, folgte ein zweiter Versuch: Und diese Operation gelang.

Nach vier Jahren Pause startet die gebürtige Wiesbadenerin erstmals wieder international. "Ich habe nach fünf Operationen immer wieder bei Null angefangen. Ich weiß, dass ich es kann" , sagt Bauer und gibt sich kämpferisch. Zuletzt war die Athletin von Bayer Leverkusen 2015 bei der Hallen-EM in Prag dabei.

Olympia 2020 ist das Ziel

Für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio will sie sich unbedingt qualifizieren. "Olympia ist das Größte, was man erreichen kann. Da gibt es in mir keine Angst und keinen Raum für Zweifel" , sagt Bauer, die 2018 deutsche Hallenmeisterin wurde.

Vor allem ihrem langjährigen Trainer Leszek Klima ist die Springerin, die derzeit eine Hallenbestleistung von 4,60 Meter vorweisen kann, dankbar. "Er hat mir sehr geholfen in dieser schweren Zeit" , sagt sie.

Und was schätzt Klima an Bauer, mit der er seit 2013 zusammenarbeitet? "Dass sie nie aufgibt. Dass sie immer wieder aufsteht" , sagt der Pole.

Stand: 27.02.2019, 10:25