Vor einem Jahr hätte Armand Duplantis beim Leichtathletik-Meeting in Düsseldorf beinahe Geschichte geschrieben. Als Sieger der Konkurrenz im Stabhochsprung wagte sich der Schwede an die Höhe von 6,17 Metern, übersprang sie, touchierte jedoch leicht, aber entscheidend die Latte, die mit ihm zu Boden fiel. So war das Meeting zwar in den Schlagzeilen, aber nicht in den Rekordbüchern.

Am Sonntag (31.01.2021) kehrt Duplantis zurück an den Ort, wo er beinahe erstmals den Weltrekord im Stabhochsprung der Männer geknackt hätte. Fraglich ist nur, ob es wieder geschichtsträchtig werden kann, denn der 21-Jährige hatte nur wenige Tage nach dem Meeting in Düsseldorf einen neuen Hallen-Weltrekord aufgestellt. Bei den World Athletics in Glasgow übersprang er sogar 6,18 Meter.

Duplantis trifft auf seine größten Konkurrenten

Duplantis wird bei der Veranstaltung am Sonntag (ab 12.00 Uhr im Livestream auf sportschau.de, ab 14.30 Uhr i m Ersten) der große Star sein, doch es gibt durchaus Springer, die ihm den Sieg streitig machen könnten. Denn mit Weltmeister Sam Kendricks und dem polnischen Sechs-Meter-Springer Piotr Lisek werden auch seine größten Konkurrenten am Start sein.

" Wir freuen uns riesig, dass in dieser herausfordernden Zeit so viele internationale und deutsche Ausnahme-Athletinnen und -Athleten nach Düsseldorf kommen wollen und die Sportstadt zur Leichtathletik-Hauptstadt machen ", sagte Meeting-Direktor Martin Seeber anlässlich des hohen Aufkommens an Top-Athleten, die weit über den Stabhochsprung-Wettbewerb hinausgehen.

Für Mihambo starten die Olympia-Vorbereitungen

Mit Malaika Mihambo geht auch die derzeit wohl beste Leichtathletin Deutschlands an den Start. Die Weltklasse-Weitspringerin und Anwärterin auf die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio wird dabei erstmals nach langer Zeit wieder mit vollem Anlauf abspringen.

" Die Vorfreude auf den Wettkampf ist natürlich groß. Gerade in diesen Zeiten ist es schön, dass Leistungssport noch stattfinden kann ", sagte Mihambo. " Es ist wichtig, im Winter Leistungsspitzen zu setzen, um im Sommer maximale Leistung abrufen zu können ."

Neben den Wettbewerben im Stabhochsprung der Männer und dem Weitsprung der Frauen wird es beim ISTAF in Düsseldorf vier Sprint-Konkurrenzen geben. Jeweils über 60 Meter flach und 60 Meter Hürden werden die besten Sprinter der Männer und Damen gekürt.

sho/sid | Stand: 28.01.2021, 15:40