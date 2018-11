Als Markus Esser am 8. August 2005 bei der Leichtathletik-WM in Helsinki antrat, war die Welt gefühlt noch eine ganz andere. Gerhard Schröder war Bundeskanzler und der 1. FC Kaiserslautern spielte in der 1. Fußball-Bundesliga, als Esser beim Hammerwurf-Finale im vierten Versuch auf 79,16 Meter kam. Zu wenig für das Podest - dachte Esser 13 Jahre lang.

"Das Gefühl des Betrugs überwiegt"

Am 21. Juli 2018, also knapp 13 Jahre später, erhielt Esser die Bronzemedaille. Er bekam sie nachträglich während der deutschen Meisterschaften in Nürnberg überreicht, denn der damals zum Sieger bestimmte Iwan Zichan aus Weißrussland wurde inzwischen des Dopings überführt. Fühlt er sich nun nachträglich belohnt oder immer noch betrogen? "Das Gefühl des Betrugs überwiegt deutlich" , sagt Esser im Gespräch mit sportschau.de. "Es entschädigt nicht für das, was gewesen sein könnte."

Schon einmal hatte er eine Medaille nachträglich erhalten, vor drei Jahren gab es rückwirkend die Bronzemedaille der EM 2006, auch dort war Iwan Zichan als Sieger gedopt. "In zwei aufeinanderfolgenden Jahren, das tut schon weh" , sagt Esser, der von 1991 bis 2015 für den TSV Bayer 04 Leverkusen startete. Beide Male gewann er mit Platz vier "Blech", wie Sportler den Rang hinter den Medaillen nennen.

Der Moment des Glücks bleibt gestohlen

Markus Esser 2015 mit der Bronzemedaille der EM 2006

Jubel ist spontan, er lässt sich nicht nachholen; nicht am Briefkasten und nicht bei Ehrungen 13 Jahre nach dem Ereignis. 25 Jahre alt war Esser, als er die Medaille eigentlich gewann, 38 ist er, als er sie bekommt. "Eine Medaille zu gewinnen, mit einer Fahne durchs Stadion zu laufen - diese Vorstellung, das sind die Emotionen, die mich immer angetrieben haben" , sagt er. Dieser Moment des Glücks bleibt Esser gestohlen, selbst wenn sich ein Gefühl von Gerechtigkeit einstellen sollte. "Ich fühle vielleicht zehn Prozent Genugtuung, der Rest ist Resignation."