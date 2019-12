Lisa Jahn - im Canadier zu Olympia

Lisa Jahn bereitet sich mit der deutschen Kanu-Nationalmannschaft in Florida auf Olympia in Tokio vor. Dabei wird sie als erste deutsche Canadier-Fahrerin in Japan Geschichte schreiben.