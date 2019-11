Kanu-Hoffnung Jacob Schopf im Portrait

Mittagsmagazin. . 02:15 Min. . Verfügbar bis 13.11.2019. Das Erste.

Das Kanusport-Talent Jacob Schopf trainiert hat für seinen Traum: die Olympischen Spiele in Tokio 2020. Mit dem Weltmeistertitel im Gepäck will der erst 20-Jährige angreifen. Abseits des Trainings widmet sich Schopf seinem Lehramtsstudium, sieht dieses aber eher als "Abwechslung" zum Sport an.