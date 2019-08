Kanu-WM - Gold für Hoff/Schopf

Das deutsche "Generationenboot" Hoff/Schopf holte ein Jahr vor den Sommerspielen in Tokio den Titel vor den Teams aus Spanien und Frankreich. Das Duo sitzt erst seit Mai in einem Boot. Wegen des großen Altersunterschieds hat der Deutsche Kanu-Verband (DKV) den Zweier "Generationenboot" getauft, Schopf nennt Hoff mit einem Augenzwinkern gerne seinen "Daddy".

Brendel auf seiner Paradestrecke geschlagen

Der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel ist auf seiner Paradestrecke über 1000 Meter leer ausgegangen. Der Titelverteidiger musste sich in Ungarn mit Rang vier begnügen und verlor erstmal seit 2014 ein großes Rennen auf der olympischen Canadier-Distanz. Gold ging an den Brasilianer Isaquias Queiroz vor Tomasz Kaczor (Polen) und Adrien Bart (Frankreich).

Brendel hätte ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio den WM-Rekord von fünf Titeln in Folge über 1000 Meter einstellen können, zum Podest fehlten ihm nur fünf Hundertselsekunden. Am Samstag (24.08.2019) hatte der 31-Jährige, der in der Weltcupsaison ohne Podestplatz geblieben war, über die nicht olympischen 500 Meter seine insgesamt elfte WM-Goldmedaille gewonnen.

