Kanu-WM - Brendel holt Gold über 500 Meter

Der dreimalige Olympiasieger aus Potsdam konnte sich in Szeged erneut auf seinen Endspurt verlassen und verwies über die nicht-olympische Distanz im Canadier-Einer den Bulgaren Angel Kodinow auf Rang zwei. Dritter wurde der Moldawier Oleg Tarnowtschi.

Auf seiner Paradestrecke über die doppelte Distanz will der 31-Jährige am Sonntag (25.08.2019) seinen insgesamt zwölften WM-Titel holen, nachdem er bei den Weltcups in diesem Sommer bislang leer ausgegangen war. "Es ist schön, wieder ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, auch wenn es erstmal nur die 500 Meter sind" , sagte Brendel,

Canadier-Zweier Oeltze/Kretschmer verpassen Gold-Hattrick

Die Canadier-Spezialisten Yul Oeltze und Peter Kretschmer haben ihren Gold-Hattrick deutlich verpasst. Das Duo aus Magdeburg und Leipzig musste sich über 1000 Meter mit Platz vier begnügen. Den Sieg holten sich die starken Chinesen Hao Liu/Hao Wang vor den Kubanern Serguey Torres Madrigal/Fernando Jorge Enriquez. Auf Platz drei vor den Deutschen kamen die Brasilianer Erlon de Souza Silva/Isaquias Queiroz dos Santos.

sid/dpa | Stand: 24.08.2019, 13:06